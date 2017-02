‘Iedereen is laaiend enthousiast over Ajax, maar ik wil het nu wel eens zien’

Ajax kwam zonder al te veel moeite de groepsfase van de Europa League door en werd in de knock-outfase gekoppeld aan de Poolse topclub Legia Warschau. Volgens Wilfred Genee is dat een mooie kans voor de Amsterdammers om nu eens te laten zien waartoe de ploeg van Peter Bosz daadwerkelijk in staat is.