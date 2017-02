Lof voor Emery na overwinning tegen Barcelona: ‘Tactisch is hij geniaal’

Paris Saint-Germain maakte afgelopen dinsdag grote indruk door Barcelona met 4-0 te verslaan. Veel lof gaat daags na de overwinning naar trainer Unai Emery. Sander Westerveld speelde één seizoen onder de Spaanse oefenmeester bij Almería en betitelt hem als een ‘tactisch genie’.

"Hij ramde de te hanteren tactiek er een hele week in. We hadden urenlange besprekingen, videoanalyses. De sterke en zwakke plekken van de tegenstander werden tot in de kleinste details besproken”, zegt de oud-doelman tegen het Algemeen Dagblad "En na zo'n week hield hij voor de wedstrijd nog rustig een tactische bespreking van 45 minuten in de kleedkamer. Met telkens weer dezelfde uitgangspunten op de flip-over.”

Emery werkte na Almería voor Valencia, Spartak Moskou en Sevilla. Bij laatstgenoemde club maakte de oefenmeester de meeste indruk door driemaal op rij de Europa League te winnen. Sinds afgelopen zomer staat Emery aan het roer bij Paris Saint-Germain. “Geloof me, de te hanteren tactiek kon je gewoon niet vergeten. Tactisch was hij geniaal”, stelt Westerveld. “Hij gaat langs de lijn ook altijd negentig minuten tekeer, schreeuwt aanwijzingen. Ik heb als keeper nog nooit zo vaak ja, ja geroepen tegen een trainer.”