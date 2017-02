'Guram was als een mentor voor mij, maar nu moet ik het alleen doen’

Valeri Qazaishvili en Guram Kashia waren jarenlang onafscheidelijk bij Vitesse. De aanvallende middenvelder werd ook wel de Son of Guram genoemd, omdat de twee landgenoten altijd bij elkaar in de buurt waren. Qazaishvili speelt nu in Polen bij Legia Warschau, maar spreekt zijn voormalig ploeggenoot nog dagelijks.

“We bellen we of Facetimen nog bijna iedere dag. We zijn in onze tijd in Arnhem heel close geworden. Zo is Guram peetoom van mijn dochter”, zegt Qazaishvili tegen ELF Voetbal. “Ik volg de wedstrijden van Vitesse wanneer ik kan. Ook om te kijken hoe Guram speelt. Hij was als een mentor voor mij. Maar nu moet ik het alleen doen, dat gaat steeds beter.”

Vitesse verhuurde de aanvallende middenvelder dit seizoen aan Legia Warschau, dat ook een optie tot koop heeft bedongen. Of Qazaishvili nog terugkeert in Arnhem, weet hij dus nog niet. “Wat de toekomst brengt is afwachten. Maar ik heb mijn draai gevonden bij Legia”, vertelt Vako. Pas de laatste weken komt hij geregeld aan spelen toe in Warschau. “De eerste twee, drie maanden in Warschau waren niet makkelijk. Ik moest echt wennen aan de nieuwe omgeving: nieuwe stad, nieuwe club, nieuwe trainer, nieuwe teamgenoten. Ik miste het leven in Nederland.”

Toen Qazaishvili in 2011 bij Vitesse kwam, waren er al de nodige landgenoten. Met Kashia, Giorgi Chanturia en Merab Jordania trok Vako toen vaak op. Bij Legia is hij de enige Georgiër. “Ik ben meer op mezelf aangewezen. Maar ik denk dat deze stap goed voor mij is geweest, ook om zo meer uit mijn comfort zone te treden. Als ik toch een keer hulp of advies nodig heb kan ik altijd nog Guram bellen.”