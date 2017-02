Bosz ontmoet oude bekende bij Legia: ‘Hij was een voetbalvader voor mij’

De ontmoeting tussen Legia Warschau en Ajax in de Europa League betekent ook het weerzien tussen Valeri Qazaishvili en Peter Bosz. De twee werkten samen bij Vitesse en voor Qazaishvili was de oefenmeester van Ajax zijn ‘voetbalvader’ in Arnhem. Toch hoopt de Georgiër Bosz donderdag pijn te doen.

Qazaishvili wordt dit seizoen door Vitesse verhuurd aan Legia, dat een optie tot koop heeft bedongen. De technische staf van de Poolse topclub deed bij de aanvallende middenvelder navraag naar de speelwijze van Bosz. “Waar we het over hebben gehad ga ik niet zeggen. That's a secret, haha. Maar de technische staf is op de hoogte van hoe Ajax speelt, ook door zelf beelden te bestuderen. Ajax is de laatste maanden in een goede vorm”, zegt Qazaishvili tegen ELF Voetbal. “Ik heb veel van Bosz geleerd. Met hem als trainer heb ik ook mijn beste tijd in Arnhem beleefd. Hij gaf mij veel vertrouwen.”

Bosz is niet de enige oude bekende die Qazaishvili tegenkomt. “Met Traoré had ik altijd goed contact, a nice guy. Na de wedstrijd vraag ik z'n shirt”, vertelt de aanvallende middenvelder, die goede herinneringen heeft aan de wedstrijden tegen Ajax. "Ik zie de wedstrijden tegen Ajax als een uitdaging. Ik heb ook goede herinneringen aan duels met Ajax. Zoals in 2013. Toen maakte ik in de extra tijd de 0-1 in de ArenA. En ik heb nog twee keer tegen Ajax gescoord. Een daarvan was bij die 0-4 in een bekerwedstrijd."