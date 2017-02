‘Olympique Lyon heeft een aardig team, maar ik zag wel kansen voor AZ’

AZ werd in de loting voor de Europa League gekoppeld aan Olympique Lyon en donderdagavond staat in Alkmaar de eerste ontmoeting van het programma op het tweeluik. Derrick Luckassen is zich ervan bewust dat het geen eenvoudige opgave zal worden, maar de verdediger ziet bijvoorbeeld in de omschakeling zeker kansen voor zijn ploeg.