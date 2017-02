‘De spelers van Real volgen Willem II, ik krijg berichtjes als we winnen’

Fran Sol speelde in de jeugdopleiding van Real Madrid en is goed bevriend met Daniel Carvajal. Waar Carvajal geregeld in Bernabéu staat, werkt Sol tegenwoordig zijn wedstrijden af in de Eredivisie. De spits heeft zich bij Willem II in no-time ontpopt tot publiekslieveling en clubtopscorer.

Volgens Sol wordt Willem II door zijn oud-ploeggenoten bij Real Madrid ook gevolgd. “Soms krijg ik berichtjes van ze als Willem II heeft gewonnen of als ik heb gescoord en via sociale media ontvang ik ook wel eens felicitaties. Sowieso valt het me op dat veel mensen in Spanje de Eredivisie volgen: de competitie is populair”, zegt de Spanjaard op de website van Willem II. De Spanjaard ruilde afgelopen zomer Villarreal B in voor Tilburg.

Bij Willem II paste Sol zich razendsnel aan. “Je kunt alleen presteren als je je goed voelt en met mij gaat het perfect”, stelt de spits. “Het was even wennen aan het team, de coach en de staf. Maar al vrij snel had ik met iedereen een klik. Het niveau in de Eredivisie bevalt me en ook in Tilburg voel ik me goed. In Madrid is het ook altijd koud, dus de stap naar Nederland was niet zo groot. De laatste weken spelen we goed en daarom denk ik dat we nog wel meer punten kunnen halen.”