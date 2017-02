Mourinho: ‘Alleen mama Pogba zal een klein probleem hebben’

Manchester United treft donderdagavond Saint-Étienne in de Europa League en voor Paul Pogba wordt dat een bijzondere ontmoeting. Zijn broer Florentin speelt namelijk voor de Fransen en het is de eerste keer dat de twee in een officiële wedstrijd tegenover elkaar staan. José Mourinho denkt dat het duel tot enige spanning zal leiden in huize Pogba.