Scholes voorziet vertrek bij United: ‘Hij is niet een speler die dit accepteert’

Sinds de komst van José Mourinho bij Manchester United is Wayne Rooney niet meer zeker van een basisplaats. Afgelopen zomer kwam er bij the Red Devils al een aanbod uit China binnen voor de Engelsman. Paul Scholes denkt dat Rooney zal vertrekken als zijn situatie in het elftal niet verandert.

“Ik zie Rooney niet als een speler die dit accepteert. Hij wil ergens iedere week spelen. Weinig spelers zullen zo gefrustreerd zijn als Wayne met een rol als wisselspeler”, zegt de oud-middenvelder van Manchester United tegen de Daily Mail. “Het is voor hem frustrerend dat hij alleen in de Europa League en FA Cup in de basis speelt. Maar het is aan hem om zijn hoofd niet te laten hangen en zich in die wedstrijden te bewijzen.”

Scholes was vorig seizoen meer dan eens bijzonder kritisch op het spel van Manchester United. Dit jaar is de 66-voudig Engels international beter te spreken over zijn oude club. “Het is een enorme verbetering ten opzichte van wat we afgelopen jaren hebben gezien. Ik zie ze nu spelen en heb er geen twijfel over dat United bij de eerste vier gaat eindigen.”