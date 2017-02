Mertens wees aanbod uit China af: ‘Had mijn ouders dan teleurgesteld’

Dries Mertens maakt dit seizoen indruk bij Napoli. De aanvaller scoorde twintig keer in dertig wedstrijden en trok daarmee belangstelling uit China. Mertens nam het aanbod in overweging, maar besloot het uiteindelijk naast zich neer te leggen en voorlopig bij Napoli te blijven.

“Mijn vader bracht me iedere dag naar de training toen ik bij Anderlecht speelde, tussen mijn elfde en achttiende. Ik heb zoveel respect voor wat mijn ouders gedaan hebben. Ze hebben me niet opgevoed met het idee dat geld het belangrijkste is. Ik zou ze teleurgesteld hebben als ik naar China was gegaan”, zegt Mertens tegen La Libre. “Mijn vader leest alles over mij, hij is heel trots. Ik wil dat ze nog trotser op me worden.”

Toch zei Mertens niet direct nee tegen het aanbod uit China. Met zijn vrouw woog hij de voor- en nadelen af. “Je hebt daar bijvoorbeeld ook de smog, dus het leek ons geen gezonde leefomgeving. Ik besloot daarom te weigeren en ik kan je vertellen dat het lastig is zo’n aanbod naast je neer te leggen”, stelt de aanvaller van Napoli. “We horen dat spelers voor het avontuur naar China gaan, maar niemand gelooft hen.”