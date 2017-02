‘Eibar sloeg zondag miljoenenbod van zoekend Barcelona af’

De zware enkelblessure van Aleix Vidal komt Barcelona zeer ongelegen. De ernst van de kwetsuur van de rechtsback zorgt ervoor dat de Catalanen echter buiten de transferperiode om een nieuwe speler kunnen aantrekken, onder bepaalde voorwaarden. Ander Capa van Eibar is de voornaamste kandidaat, zo schrijven Spaanse media.

Volgens de regels van de Spaanse voetbalbond (RFEF) mag een club buiten de transferperiode om een speler aantrekken als één, de beoogde speler transfervrij is, twee, of de beoogde speler onder contract staat op het hoogste of een na hoogste niveau in Spanje en, drie, de geblesseerde speler minimaal vijf maanden aan de kant staat.

Eibar zou afgelopen zondag een formeel bod van twee miljoen euro op Capa hebben afgeslagen. De 25-jarige rechtsback was voorheen een aanvaller, maar sinds afgelopen seizoen verdedigt hij de rechterkant van de defensie. Eibar wil niet midden in het seizoen afscheid nemen van Capa en houdt daarom vast aan de transferclausule van tien miljoen euro.

Spaanse media verzekeren donderdag dat Capa zijn werkgever onder druk heeft gezet. De rechtspoot zou van mening zijn dat dit een unieke mogelijkheid in zijn loopbaan is. Het is nog onduidelijk of de Catalanen een tweede poging zullen wagen. De regerend landskampioen is enerzijds komende zomer van zins om een rechtsback aan te trekken, maar anderzijds heeft Luis Enrique nu al behoefte aan de komst van een rechtsback. Sergi Roberto, van origine een middenvelder, is een noodoplossing op rechts.