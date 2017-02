Donderdag, 16 Februari 2017

Monaco-ster kan naar Manchester, Londen of Madrid

Het is maar de vraag of Sandro Wagner ook komend seizoen voor TSG Hoffenheim speelt. Met name Swansea City en West Bromwich Albion zitten achter de meest scorende Duitser van de Bundesliga aan. (BILD)

De wegen van Arthur Masuaku en West Ham United zullen naar alle waarschijnlijkheid scheiden. De verdediger, die in de zomer voor 7,5 miljoen euro van Olympiacos overkwam, heeft geen toekomst in Oost-Londen. (The Sun)

Manchester City en Chelsea zijn de voornaamste kandidaten in de strijd om de krabbel van Thomas Lemar van AS Monaco. Atlético Madrid zal concreet worden als Antoine Griezmann van de hand wordt gedaan. (AS) (AS) Atlético Madrid zal concreet worden als Antoine Griezmann van de hand wordt gedaan. (AS)

Onder het mom van niet geschoten, is altijd mis: ook Sunderland heeft interesse in Wylan Cyprien. De bijna transfervrije middenvelder van OGC Nice is al lange tijd in beeld bij Atlético Madrid en Paris Saint-Germain. (Le10Sport)

Het management van Benjamin Heinrichs ontkent dat de rechtsback van Bayer Leverkusen op weg is naar Bayern München. De tiener zou in Beieren in beeld zijn nu Philipp Lahm eerder dan verwacht gaat stoppen. (Kicker)