Veltman erkent: 'Ik heb een mooie leeftijd om eventueel een transfer te maken’

Met Joël Veltman in de gelederen neemt Ajax het donderdag in Warschau op tegen Legia in de achtste finale van de Europa League. De verdediger heeft nog een contract voor anderhalf jaar en is zodoende mogelijk bezig aan zijn laatste Europese avontuur met Ajax. Zo beleeft Veltman het zelf echter niet.

“Er zijn al wel wat gesprekken geweest met de clubleiding. Maar dat is nog in een 'luchtige' sfeer. Ik ben nu 25, een mooie leeftijd om eventueel een transfer te maken. Maar ik heb nog nooit met een andere club gepraat”, zegt Veltman tegen het Algemeen Dagblad. De verdediger maakte afgelopen seizoenen op Europees toneel wat teleurstellingen mee met Ajax. “Als je naar oorzaken zoekt, kom je snel uit bij de jeugdigheid van de ploeg. Maar ja, je speelt bij Ajax, dus eigenlijk zijn er geen excuses.”

Frank de Boer zei vorig seizoen dat Ajax de halve finale van de Europa League moest halen. Toen de Amsterdammers in de groepsfase werden uitgeschakeld, kreeg De Boer voor die uitspraak de nodige kritiek. “Een tikkeltje geluk moet je altijd hebben, maar ik vond dat geen gekke uitspraak. Nu dus nog steeds niet”, stelt de verdediger, die vol vertrouwen is dat Ajax Legia opzij kan zetten. “Klaassen, Viergever, Schöne. Onze as heeft de ervaring. Het is niet voor niets dat we voor het eerst in jaren zo makkelijk de poulefase overleefden. Tegen Legia moeten we laten zien dat het ook echt iets waard is.”