Verlies zorgt voor onrust bij Napoli: ‘Zijn uitspraken brengen schade toe’

Napoli leed woensdagavond de eerste nederlaag sinds 29 oktober 2016, toen Juventus met 2-1 te sterk was. Het team van Maurizio Sarri kon niet voorkomen dat Real Madrid een 3-1 zege boekte, in het eerste duel in de achtste finales van de Champions League. Ofschoon de nederlaag op papier niet per se verrassend was, uitte voorzitter en eigenaar Aurelio De Laurentiis na afloop flinke kritiek.

Alleen Lorenzo Insigne, de maker van de 0-1, ontsnapte aan de woede-aanval van De Laurentiis. De rest van de selectie én Sarri moesten het ontgelden. De tactische keuzes van de oefenmeester stonden de flamboyante filmproducent niet aan. "Hij had meer kunnen experimenteren om het gemis van Arek Milik op te vangen, of door hem langer te laten spelen. Ik geef zo veel geld uit aan spelers, maar Sarri stelt altijd dezelfde namen op", zo verzuchtte De Laurentiis na de nederlaag in het Santiago Bernabéu.

"Maar ik zal daar verder niet over klagen. Ik mag het er dan misschien mee oneens zijn, het is de verantwoordelijkheid van de trainer." Sarri werd uiteraard geconfronteerd met de kritiek van de voorzitter. Hij benadrukte dat hij als trainer degene is die de keuzes maakt. "De eigenaar mag zijn ideeën uitspreken, maar ik heb liever dat hij dat direct tegen mij doet. Ik maak namelijk de beslissingen."

Casemiro zorgde voor de wellicht doorslaggevende 3-1

"We hadden Milik op de bank, omdat hij niet lang kon spelen. Door hem later in te brengen, kon hij ons nog iets extra's geven. Waarom zouden we daarmee experimenteren? We hadden dan ook zo met 5-0 kunnen verliezen." José Manuel Reina kon ook weinig met de uitlatingen van de eigenaar. "We hadden sinds eind oktober geen wedstrijd meer verloren, maar in die periode hebben we hem niet gehoord", zo stelde de doelman.

Arrigo Sacchi kon zijn oren niet geloven. "Dat zijn zeer teleurstellende uitspraken. Napoli verricht zulk goed werk", zo verzuchtte de toptrainer van weleer, in gesprek met Mediaset Premium. "Zowel binnen als buiten de lijnen. Een dergelijke discussie is nu niet op zijn plaats. De uitspraken van De Laurentiis hebben meer schade toegebracht dan de nederlaag van vanavond (woensdag, red.). Dit team kan niet worden afgerekend na de eerste nederlaag sinds eind oktober." Ook op social media waren de supporters van i Partenopei niet te spreken over de uitlatingen van De Laurentiis.

Clublegende Diego Maradona houdt vertrouwen in de de goede afloop voor de Italianen. "We hadden nog de kans om de 3-2 te maken met Dries Mertens... Maar we zijn nog niet dood. Ik heb vertrouwen in de return. Forza Napoli!", schreef de Argentijnse oud-voetballer, die op de tribune zat, op Facebook.