Zidane kampt met gemengde gevoelens: ‘Dat was een klotemoment’

Real Madrid zette woensdagavond een belangrijke stap richting de kwartfinales van de Champions League. Het team van trainer Zinédine Zidane was in het Santiago Bernabéu met 3-1 te sterk voor Napoli. Smet op de overwinning was het vroege openingsdoelpunt van Lorenzo Insigne, waardoor de Italianen op papier voldoende hebben aan een 2-0 zege.

"Dat is voetbal", blikte Zidane na afloop terug op het moment. Real Madrid had zelf na 22 seconden al uitzicht op de 1-0, maar Karim Benzema stuitte op José Manuel Reina. "Het is heel jammer dat Napoli scoorde in een fase waarin we heel intens speelden. Ja, dat was een klotemoment. We hebben hoe dan ook een geweldige wedstrijd gespeeld. Ik weet niet of het de beste wedstrijd van het seizoen was. Maar het begin was goed, we herstelden ons na de tegentreffer en slaagden erin om weer in de wedstrijd te komen."

"Ik ben blij met het resultaat. Een logisch resultaat." Zidane kreeg de vraag of Real Madrid over drie weken met een geruststellend gevoel naar Italië zal afreizen. "Dit is wat het is. Het is een resultaat... We zullen daarheen moeten gaan en een andere wedstrijd moeten spelen. Een wedstrijd waarin we het zeker moeilijk zullen krijgen. Dit is nog lang niet beslist. Maar we hebben dit resultaat en nu zullen we het daar moeten laten zien."

Casemiro schoot op schitterende wijze de 3-1 tegen de touwen

Zidane was onder de indruk van Napoli, dat in Madrid de eerste nederlaag sinds eind oktober leed. "We hebben vanavond (woensdag, red.) een geweldig elftal zien spelen. Een elftal dat bij ons voor problemen zorgde. Een elftal dat ons ook in de return in de problemen kan brengen, op elk willekeurig moment. Wij hebben natuurlijk ook onze kwaliteiten, maar Napoli is een geweldig team."

Karim Benzema speelde een sterke wedstrijd. De aanvaller nam de 1-1 voor zijn rekening en had pech dat het aluminium enkele minuten voor rust de 2-1 in de weg stond. "Ik ben altijd blij met Karim", zo verzekerde Zidane. "Vandaag meer omdat hij scoorde, iets waar hij de laatste wedstrijden niet in slaagde. Maar ik ben ook blij over zijn inzet, hij maakt anderen beter. Hij speelt goed samen en zoekt de ruimtes op. Cristiano Ronaldo speelde ook goed, James Rodriguez liet anderen goed spelen en had geweldige voorzetten... We hebben veel kansen gehad om een ruimere overwinning neer te zetten."