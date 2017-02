Sergio Ramos: ‘Het is duidelijk dat ik er niet van houd als Barcelona wint’

Real Madrid deed woensdagavond goede zaken in de Champions League. Daags na de verrassende 4-0 nederlaag van Barcelona bij Paris Saint-Germain zegevierde het team van Zinédine Zidane met 3-1 over Napoli. De titelverdediger lijkt dus een goede kans te maken op de kwartfinales, in tegenstelling tot de aartsrivaal uit Catalonië.

Ramos kreeg woensdagavond de vraag of hij blij was met de nederlaag van Barcelona in Parijs. "Ik houd er niet van om mijn vrienden te zien lijden, maar het moge duidelijk zijn dat ik er niet van houd als Barcelona wint", zo maakte de aanvoerder van Real Madrid duidelijk. "Of ik verrast was door hun nederlaag? Nee. In de Champions League wordt een slechte wedstrijd direct afgestraft. PSG speelde bovendien een geweldige wedstrijd."

Ramos werd woensdag twintig minuten voor tijd naar de kant gehaald. "Ik hield na een duel pijn over aan mijn heup en spieren", verklaarde de verdediger zijn wissel, ten faveure van Pepe. "Ik hield net zolang vol totdat ik dacht dat het wel goed zat met het resultaat. We zullen de resultaten van de onderzoeken moeten afwachten. Hopelijk is het niet ernstig."