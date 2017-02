Ancelotti geniet tegen Arsenal: ‘Hij speelde een perfecte wedstrijd’

Bayern München staat met anderhalf been in de kwartfinales van de Champions League. Het team van trainer Carlo Ancelotti was woensdagavond in eigen huis met 5-1 te sterk voor Arsenal en zal zodoende over drie weken met veel zelfvertrouwen naar Londen afreizen. Thiago Alcántara scoorde tweemaal en bereidde de 5-1 van Thomas Müller voor.

"Thiago speelde zeer goed, maakte twee doelpunten en gaf een assist. Ik heb heel erg van hem genoten. Hij speelde een perfecte wedstrijd", zo waren de lovende woorden van Ancelotti na de krachtmeting in de Allianz Arena. De Italiaan houdt vol dat de strijd nog niet is gestreden. "Dit is maar één wedstrijd. We moeten ons goed voorbereiden op de wedstrijd in Londen. We willen voorkomen dat we daar in de problemen komen."

"We zullen dus met dezelfde intensiteit, mentaliteit en concentratie moeten spelen." Ancelotti was ook blij met het doelpunt van Müller, die kort daarvoor de plaats van Robert Lewandowski had ingenomen. "Ik ben erg blij voor hem. Een fantastisch doelpunt. Dat verdiende hij. Hij ziet de toekomst positief tegemoet. Ik weet zeker dat hij in de toekomst belangrijk zal zijn voor ons."