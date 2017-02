‘Ik heb medelijden met Wenger, dit is beschamend aan het worden’

Arsenal lijkt voor het zevende seizoen op rij in de achtste finales van de Champions League te stranden. Het team van Arsène Wenger kreeg woensdagavond een ongekend pak slaag van Bayern München, dat komende maand met een 5-1 zege op zak de return in Londen zal afwerken. Voor Wenger was het vooral in de laatste 25 minuten afzien.

Bayern en Arsenal bleven in de eerste helft op 1-1 steken, maar na rust ging het helemaal mis voor de Londenaren. Bayern wist in een tijdsbestek van tien minuten liefst drie keer te scoren en via Thomas Müller werd het in de slotfase ook nog eens 5-1. ''De laatste 25 minuten waren een nachtmerrie voor ons. Na het derde doelpunt was er geen organisatie meer en oogden we zeer kwetsbaar. We konden geen antwoord vinden", zei een aangeslagen Wenger na afloop van het duel in de Allianz Arena.

"In de eerste helft speelden we best goed. We kregen voor rust zelfs nog goede kansen, maar daarna werd het minder." De vraag of dit het dieptepunt van zijn carrière is, ging Wenger uit de weg. "Het gaat er niet om hoe ik me voel, het gaat er om hoe we ons hiervan herpakken met het oog op de volgende wedstrijd", verwees de manager van the Gunners naar het FA Cup-duel met voetbaldwerg Sutton United.

Bayern München scoorde in tien minuten tijd liefst drie keer

De voetbalkenners in de televisie-studio's namen echter geen blad voor de mond. "We zijn op een punt aangekomen waarop Wenger tegen zichzelf in bescherming genomen moet worden", zo oordeelde de oud-verdediger, die zelf nog onder Wenger speelde. "De twintig jaar van zijn leven die hij in Arsenal heeft gestoken staan op het spel. Dit is een absoluut dieptepunt voor Wenger en maakt het waarschijnlijk dat de club aan het einde van dit seizoen van manager zal wisselen."

Wenger ondertekende in mei 2014 een nieuw contract voor drie seizoenen. Het is maar de vraag of hij ook vanaf komend seizoen op de bank zit. "Ik heb medelijden met hem, want dit is beschamend aan het worden. Zo erg als nu is het voor Wenger nog nooit geweest", besloot Keown.