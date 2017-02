Casemiro baart opzien met héérlijke knal: ‘Daar heb ik veel op geoefend’

Casemiro had woensdagavond een belangrijk aandeel in de overwinning van Real Madrid op Napoli (3-1) in de Champions League. De middenvelder nam op heerlijke wijze de wellicht doorslaggevende 3-1 voor zijn rekening. De Braziliaan nam een afgevallen bal in één keer op de slof en liet José Manuel Reina volledige kansloos. Het was echter geen toevalstreffer, zo verzekerde hij.

"Daar heb ik veel op geoefend", zo verzekerde Casemiro na afloop van het duel in het Santiago Bernabéu. "De situatie was ervoor geschikt en dankzij God liep het goed af. Eigenlijk trainen we er dagelijks op. Ik ben hoofdzakelijk degene die bij het strafschopgebied moet komen en van afstand moet schieten, zo vindt onze trainer."

Real Madrid werd niet nerveus na de vroege openingstreffer van Lorenzo Insigne, zo verzekert Casemiro. "Omdat we wisten dat Napoli veel kwaliteit heeft en dat het een moeilijke wedstrijd zou worden. Maar we hebben goed gereageerd en de wedstrijd goed afgesloten. Het moeilijkste komt nog, de wedstrijd in Napels. Napoli heeft laten zien dat ze goed kunnen voetballen. Het is nog lang niet voorbij."

Toni Kroos juicht na het maken van de 2-1

Een geweldige overwinning, zo oordeelde Toni Kroos. De middenvelder schoot vlak na rust de 2-1 binnen. "Scoren is goed, maar belangrijker is dat we goed hebben gespeeld en hebben gewonnen. Het resultaat is goed, maar in de return zullen we weer alles op alles moeten zetten. We hebben er alle vertrouwen in dat we een ronde verder kunnen komen." Marcelo kijkt uit naar het weerzien in het Stadio San Paolo. "We hebben een klein beetje voorsprong, maar de strijd is nog niet gestreden. We moeten daar met dezelfde intensiteit als vanavond spelen. We moeten alles geven en weer een geweldige wedstrijd spelen."