Robben maakt werelddoelpunt: ‘Zolang het lukt, blijf ik het proberen’

Bayern München verschafte zich met een 5-1 overwinning op Arsenal een ideale uitgangspositie om de kwartfinales van de Champions League te bereiken. Arjen Robben opende met een geweldig doelpunt de score in de Allianz Arena. "Die zat er niet slecht in", omschreef de aanvaller zijn doelpunt bij Veronica, met gevoel voor understatement.

"Ik heb het al vaker gedaan op die manier. Maar zolang het lukt, blijf ik het proberen", glimlachte Robben, die het een heerlijke voetbalavond in München vond. "Dit was wel een kleine galavoorstelling, terwijl we de afgelopen weken niet goed hadden gespeeld. Arsenal wilde ook voetballen en daardoor ontstond veel ruimte."

"Wij hebben bij vlagen heel mooie aanvallen opgezet", beaamde Robben, die erkende dat het weerzien in Londen over drie weken veel weg heeft van een formaliteit. "Ik kan wel diplomatiek gaan zeggen dat er nog negentig minuten moet worden gespeeld, maar dit mogen we niet meer uit handen geven. Daarvoor hebben we bij de 3-1 ook tegen elkaar gezegd dat we het af moesten maken."