AS Monaco wil financieel noodlijdend Cercle Brugge overnemen

Cercle Brugge zakte in 2015 af naar de Belgisch Tweede Klasse en het is een publiek geheim dat de club in financieel noodweer zit. De drievoudig kampioen krijgt nu mogelijk uit onverwachte hoek de helpende hand toegereikt. Cercle meldt woensdag op zijn digitale thuis dat het een bod van AS Monaco in beraad neemt teneinde de verenging over te kopen.

Cercle startte eind vorig jaar de zoektocht naar extern kapitaal en lijkt dat nu gevonden te hebben in Monaco. In ruil daarvoor zullen de Bruggenaren als opleidingsinstituut gaan fungeren voor de huidige Franse koploper. "Op termijn moet dit project de jongeren van de Academy AS Monaco helpen om de volgende stap te zetten in hun progressie tussen de reserveploeg en de eerste ploeg van Monaco. De eerste doelstelling zal zijn om alles in het werk te stellen om naar de Belgische hoogste afdeling te stijgen", laten de Monegasken weten via hun officiële kanalen. Reeds dit seizoen wordt een viertal spelers door Monaco verhuurd aan Cercle: Paul Nardi, Raphaël Diarra, Mehdi Beneddine en Tafsir Chérif.

Monaco promoveerde in 2013 onder leiding van de steenrijke Russische eigenaar Dimitri Rybolovlev naar de hoogste Franse afdeling en is sindsdien bezig aan een indrukwekkende opmars. Cercle hoopt eenzelfde pad te kunnen bewandelen, al laat de club weten dat het bod voldoende garanties biedt die de eigenheid van Groen-Zwart waarborgen. Cercle staat momenteel op een vijfde plaats in de Tweede Klasse en heeft tot het einde van deze maand om zich te buigen over het bod van Monaco.