Geschiedenis herhaalt zich voor Arsenal op rampavond in München

Arsenal vond zijn Waterloo in de Champions League de afgelopen zes jaar steevast in de achtste finale en ook dit seizoen lijkt de kans nihil dat the Gunners voorbij de eerste ronde van de knock-out fase zullen raken. Woensdagavond werd er kansloos verloren op bezoek bij Bayern München, dat door doelpunten van Arjen Robben, Robert Lewandowski, Thiago Alcántara (tweemaal) en Thomas Müller een voorschot nam op het bereiken van de volgende ronde: 5-1. Over drie weken wacht in Londen de return, die na vanavond niets meer dan een formaliteit lijkt.

Bayern won zijn laatste vijftien thuiswedstrijden in het miljoenenbal en het elftal van Carlo Ancelotti demonstreerde zijn dominantie voor eigen publiek tegen Arsenal. De bezoekers kwamen er niet aan te pas in het eerste half uur en zagen zich overspoeld door de ene na de andere aanvalsgolf. Nadat Arturo Vidal eerder nog was gestuit op David Ospina, opende Robben na elf minuten spelen de score voor der Rekordmeister. De Oranje-international trok vanaf de rechterkant op karakteristieke wijze naar binnen en schilderde het leder vervolgens op voortreffelijke wijze in de winkelhaak, achter de verbouwereerde Ospina.

Bayern maakte daarna jacht op een tweede treffer, maar moest een kwartier voor rust een pas op de plaats maken. Alexis Sánchez mocht aanleggen vanaf elf meter, nadat Lewandowski in zijn eigen strafschopgebied een overtreding had begaan op Laurent Koscielny. De Chileen zag zijn poging in eerste instantie nog gekeerd worden door Manuel Neuer, maar trok de stand in de rebound alsnog gelijk: 1-1. Het doelpunt leek als doping te werken voor Arsenal. Het team van Arsène Wenger slaagde er na de gelijkmaker beter in zich onder de druk van Bayern uit te voetballen en kreeg op slag van rust via Granit Xhaka en Mesut Özil zelfs kansen om op voorsprong te komen, maar zij vonden Neuer op hun weg.

Aan de 3-1 van Thiago Alcántara ging een heerlijke hakbal vooraf

Arsenal raakte vlak na rust aanvoerder Koscielny kwijt met een spierblessure en de Engelsen zakten voorts als een kaartenhuis in elkaar. Amper vier minuten na het uitvallen van de Fransman bezorgde Lewandowski Bayern een nieuwe voorsprong met het hoofd, waarna de thuisploeg in een tijdsbestek van slechts tien minuten uitliep naar een 4-1 voorsprong, door twee goals van Thiago. De Spaanse spelmaker scoorde eerst na een schitterende combinatie met Lewandowski, die zijn teamgenoot met een fraaie hakbal vrij voor Ospina zette, en liet het net niet veel later opnieuw bollen met een afstandsschot.

Het verzet van Arsenal was daarna definitief gebroken. De Noord-Londense formatie kwam nauwelijks meer van de eigen helft af en ging uiteindelijk als een gieter af. Bayern produceerde een ware voetbalshow en zou in de slotfase ook nog voor een vijfde maal doel treffen. Invaller Müller stond koud in het veld toen hij door uitblinker Thiago in de gelegenheid werd gesteld om te scoren: 5-1.