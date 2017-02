Real Madrid herstelt zich van vroege tegentreffer Napoli

Real Madrid heeft woensdagavond een belangrijke stap richting de kwartfinales van de Champions League gezet. Het team van trainer Zinédine Zidane rekende in eigen huis af met Napoli, dat na acht minuten al de belangrijke uittreffer maakte: 3-1. De titelverdediger herstelde zich, stelde orde op zaken en zorgde in de tweede helft voor een goede uitgangspositie in het weerzien in Napels.

Napoli had 22 seconden na de aftrap al een tegendoelpunt om de oren kunnen krijgen. Het was aan José Manuel Reina te danken dat een inzet van Karim Benzema niet de 1-0 betekende. Een cruciale redding, daar de bezoekers in de achtste minuut het Santiago Bernabéu stil kregen. Lorenzo Insigne ontving de bal van Marek Hamsik en schoot het leer met effect vanaf een meter of 35 langs de niet goed gepositioneerde Keylor Navas.

Een hard gelag voor Real Madrid, dat zich echter goed herstelde en tot aan de rust veel kansen creëerde. In de achttiende minuut verscheen de 1-1 op het scorebord. De voorzet van Daniel Carvajal was perfect en Reina had geen antwoord op de rake knik van Benzema, die zich met 51 goals de meest trefzekere Fransman in de Champions League-historie mag noemen. Napoli mocht van geluk spreken dat het tot aan de rust 1-1 bleef. Na een goede pass van Luka Modric had Cristiano Ronaldo het vizier niet op scherp staan en Benzema mikte oog in oog met Reina op de paal.

Toni Kroos schoot in de 49e minuut de 2-1 binnen

Na de onderbreking trok Real Madrid het heenduel alsnog naar zich toe. Na een goede actie van Ronaldo aan de rechterkant schoot Kroos met een droge knal in de 49e minuut de 2-1 achter Reina. Vijf minuten later vergrootte Casemiro de voordelige marge op prachtige wijze. De middenvelder nam een afgeslagen bal in één keer op zijn schoen en liet Reina daarmee volslagen kansloos: 3-1.

Het duel ging daarna op en neer, met een goede kans voor Dries Mertens. De smaakmaker van i Partenopei kon een goede pass van José Maria Callejón echter niet afronden. Aan de andere kant van het veld voorkwam Reina dat James Rodriguez, die al 315 dagen geen enkele wedstrijd als Merengue heeft verloren, de 4-1 op het scorebord zette. Napoli kwam uiteindelijk niet verder dan een wegens buitenspel afgekeurd doelpunt van Callejón en zal zodoende in de return een krachttoer moeten leveren om de laatste acht van de Champions League te bereiken.