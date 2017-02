‘De teamspirit die PSG tegen Barcelona toonde, moet AZ ook laten zien’

Paris Saint-Germain maakte dinsdagavond grote indruk door voor eigen publiek de vloer aan te vegen met Barcelona (4-0). Alireza Jahanbakhsh bekeek het duel thuis voor de televisie en hoopt inspiratie te putten uit het optreden van de Franse kampioen. De Iraanse aanvaller neemt het donderdag in de Europa League met AZ op tegen Olympique Lyon.

"De teamspirit die Paris Saint-Germain tegen Barcelona toonde, moeten wij ook laten zien", vertelt Jahanbakhsh woensdag via de officiële kanalen. "We willen zo ver mogelijk komen en de goede lijn van afgelopen weekend doortrekken. En natuurlijk weten we dat Lyon een grote club is en veel goede spelers heeft. Het wordt dus zeker niet makkelijk, maar we spelen thuis en met de support van onze fans gaan we zien wat er gebeurt."

Jahanbakhsh vindt de duels in de Europa League de meest bijzondere wedstrijden. "Als voetballer is het altijd leuk om grote wedstrijden te spelen. Het is fantastisch om tegen een club met de statuur van Lyon te spelen." De aanvaller vindt de tweestrijd tegen L'OL een goede kans om de kwaliteiten van AZ aan de buitenwereld te laten zien.

"Als ik zie hoe gefocust de jongens trainen, dan denk ik dat we kunnen verrassen."