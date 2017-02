Figo kiest beste Duitse speler op dit moment: ‘Hij kan alles doen met de bal’

Mario Götze verliet Bayern München afgelopen zomer via de achterdeur om terug te keren bij Borussia Dortmund, dat de aanvallende middenvelder in 2013 was kwijtgeraakt aan der Rekordmeister. Götze is alles behalve onomstreden onder Thomas Tuchel, maar staat nog altijd hoog aangeschreven in de voetbalwereld. Ook Luís Figo is lovend over de de 24-jarige Duits international.

"Götze is de beste Duitse voetballer. Hij heeft een ongelofelijk talent en kan alles doen met de bal", vertelde de voormalig Gouden Bal-winnaar aan BILD. Götze moest de heenwedstrijd tegen Benfica in de achtste finale van de Champions League dinsdag aan zich voorbij laten gaan, omdat hij nog niet volledig hersteld was van een spierblessure.

"Dat hij de wedstrijd miste, was in het voordeel van Benfica. Ik vind hem een speler met geweldige kwaliteiten. Ik sla hem zeer hoog aan", complimenteerde Figo. Dortmund verloor met 1-0 in Lissabon en zal alle zeilen bij moeten zetten om de schade over drie weken te repareren voor eigen publiek.