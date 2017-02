Sneijder: ‘Ik heb besloten niet naar buiten toe te treden wat mijn reden is’

De wegen van FC Utrecht en Rodney Sneijder scheidden dinsdag. De club uit de Domstad meldde dat de middenvelder zijn contract had ingeleverd teneinde zich te kunnen bezinnen over zijn toekomst, maar Sneijder betwist die lezing.

"Ik heb geen contract ingeleverd, want ik had ook geen contract bij FC Utrecht. Ik speelde daar op amateurbasis", vertelt de 25-jarige linkspoot woensdag aan ELF Voetbal. Sneijder speelde zijn wedstrijden uitsluitend in de Jupiler League voor de beloften. "Ik ben geen opgever. Zeker niet. Maar de redenen om te stoppen houd ik binnenkamers."

"Ik draag FC Utrecht een ontzettend warm hart toe. Het is en blijft mijn club, maar ik heb besloten verder niet naar buiten toe te treden wat mijn reden is", vervolgt de jongere broer van Oranje-international Wesley Sneijder. "Ik heb altijd het stempel gehad dat ik een lastige, moeilijke jongen ben. Als je nu navraag gaat doen, zul je merken dat dit helemaal niet het geval is geweest."

"Ik heb me altijd netjes gedragen, ondanks dat ik ook helemaal geen contract had en ik met 25 jaar in Jong FC Utrecht speelde. Dat was niet altijd even makkelijk. Maar goed, dat wist ik vooraf." Sneijder is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax, maar debuteerde nooit voor de Amsterdammers. Voort belandde hij via FC Utrecht, RKC Waalwijk en Almere City FC in 2015 bij het Schotse Dundee United.

Bij die laatste club vertrok de geboren Utrechter na slechts één duel omwille gezondheidsproblemen. Maar dat is nu absoluut niet het geval, zo benadrukt Sneijder. "Misschien dat mensen daar nu aan denken. Maar gelukkig ben ik helemaal fit en gezond."