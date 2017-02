‘Memphis Depay vertelde me dat AZ niet tot de Nederlandse top hoort’

Olympique Lyon zal het donderdagavond in de Europa League-wedstrijd tegen AZ moeten stellen zonder winteraankoop Memphis Depay. De aanvaller is niet speelgerechtigd voor het treffen, omdat hij voor de winter reeds drie wedstrijden speelde namens Manchester United in het Europese toernooi. Coach Bruno Génésio sprak desalniettemin met Depay over AZ.

"We kenden de stad Alkmaar en de club niet goed. Daarom heb ik met Memphis gesproken'', zegt de oefenmeester daags voor het duel. "Hij vertelde me dat AZ in Nederland niet bij de top hoort, maar dat de ploeg wél goed genoeg is om het ons moeilijk te maken. We hebben AZ de afgelopen periode uitgebreid gevolgd. Ik verwacht dat ze georganiseerd gaan spelen, zonder al te hoge druk. Maar voorin hebben ze interessante aanvallers die in de geest van de Hollandse school voor gevaar kunnen zorgen."

Génésio is bezig aan een moeizaam seizoen met Lyon. De Franse grootmacht staat op een teleurstellende vierde plaats in de Ligue 1 en werd voor de jaarwisseling uitgeschakeld in de groepsfase van de Champions League. Doordat de derde plaats in de Franse competitie momenteel uit zicht lijkt voor les Gones, heeft voorzitter Jean-Michel Aulas zijn zinnen gezet op de Europa League.

"We hebben Memphis gehaald om hem veel te kunnen gebruiken natuurlijk", vervolgt Génésio. "Maar hij heeft bij Manchester United lange tijd niet gespeeld en heeft dus ritme nodig. Ook zal hij zich aan moeten passen aan de automatismen van de ploeg. Het is jammer dat hij niet kan spelen tegen AZ, zijn vervanger zal het niet makkelijk hebben", besluit de Fransman.