Sparta wijst Aziatisch overnamebod af: ‘Moeten worden geleid door clubmensen’

Sparta Rotterdam is momenteel volop verwikkeld in de strijd tegen degradatie en de club zou die uitdaging met een kapitaalinjectie wellicht eenvoudiger het hoofd kunnen bieden. Van een overname willen de Spangenaren echter niets weten, zo maakt bestuursvoorzitter Rob Westerhof duidelijk aan het Algemeen Dagblad.

“Onlangs, toen ik in China was, bood een Japanner op 51 procent van de clubaandelen”, doet hij uit de doeken. “Nog los van het feit dat in onze statuten is vastgelegd dat er nooit een partij voor meer dan de helft eigenaar mag worden, heb ik direct nee gezegd. Gewoon omdat ik denk dat een club er bij gebaat is als die bestuurd wordt door clubmensen. Juist omdat ons bestuur volledig bestaat uit Spartanen, mannen die weten hoe de club werkt, is er rust. En die rust gaat er toe leiden dat wij in de eredivisie blijven.”

Sparta staat momenteel op de zestiende plaats in de Eredivisie en heeft aankomend weekend met FC Groningen een lastige tegenstander op het programma staan. De voorsprong op hekkensluiter ADO Den Haag bedraagt één punt.