‘Dat Ödegaard en ik allebei bij een topclub spelen is wel bijzonder’

Komend weekeinde staat het treffen tussen FC Twente en sc Heerenveen op het programma. Voor Bersant Celina en Martin Ödegaard een bijzonder weerzien. Het tweetal speelde jarenlang samen in de jeugd van het Noorse Strömsgodset, voordat Celina naar Manchester City vertrok.

“Dat we allebei bij een topclub terecht zijn gekomen is wel bijzonder. Ik ken Martin goed. We hebben bijna vijf jaar samengespeeld in de jeugd van Strömsgodset. Hij was twee jaar jonger, maar deed vaak in ons team mee”, vertelt Celina in gesprek met FC Twente Inside. “Volgende week komen we elkaar weer tegen, als we met FC Twente thuis tegen Heerenveen spelen. Dat wordt voor mij wel een speciale ontmoeting.”

Celina is dit seizoen door FC Twente gehuurd van Manchester City. In principe keert de aanvaller annex middenvelder komende zomer terug naar Engeland, maar hij sluit een langer verblijft in Enschede niet uit. “De filosofie van de club, de bal willen hebben en dominant zijn, is vergelijkbaar met die van Manchester City. Daarom past deze club op dit moment goed bij mij. Maar mijn doel is uiteindelijk de Premier League. Hopelijk lukt dat volgend jaar al. En anders? Dan zou ik best nog een jaar bij FC Twente willen blijven.”