Xavi: ‘Guardiola zal dat overwegen, fit hoort hij bij de besten ter wereld’

Jack Wilshere is in het bezit van een contract tot medio 2018 bij Arsenal en houdt zijn toekomstopties voorlopig nog open. De middenvelder werd al in verband gebracht met een overgang naar AC Milan en Manchester City, maar kan ook langer bij Arsenal blijven. Volgens Xavi is Josep Guardiola al langere tijd gecharmeerd van de Engelsman.

“Ik weet dat Pep veel respect heeft voor Wilshere. Hij heeft vaak indruk gemaakt toen we met Barcelona tegen Arsenal speelden in 2011”, zegt Xavi tegen Fox Latin America. “Die avond maakte hij veel indruk op mij. Ik weet dat Pep dat onder de indruk was en sindsdien volgt hij Wilshere.”

“Technisch is hij een speler waar van Pep van houdt. Zijn enige probleem is zijn blessuregevoeligheid. Als hij niet zo vaak geblesseerd was geweest, had hij zeker bij de beste middenvelders van de wereld gehoord”, stelt de middenvelder. “Op dit moment is hij fit en als er een kans komt om hem komende zomer te halen, zal Pep dat zeker overwegen.”