Milik waarschuwt Ajax: ‘Die ervaring heeft Legia rijker gemaakt’

Twee seizoenen geleden speelde Ajax eerder tegen Legia Warschau in de tweede ronde van de Europa League. De Amsterdammers wonnen destijds twee keer van de Poolse topclub: 0-3 in Warschau, 1-0 in de eigen ArenA. Grote man aan de zijde van Ajax was destijds Arkadiusz Milik, die in het tweeluik drie doelpunten maakte.

De Poolse spits, die afgelopen zomer naar Napoli verkaste, verwacht dat Ajax het dit seizoen moeilijker zal krijgen met Legia. “De ploeg speelde voor de winter Champions League en die ervaring heeft Legia rijker gemaakt. De intensiteit van die wedstrijden is iets speciaals en maakt je beter”, legt Milik uit tegenover Ajax Life. “Zoals zo vaak waren er gedurende de winterstop wel weer veel transfers, maar in algemene zin denk ik dat Legia nu betere spelers heeft.”

Volgens Milik moet Ajax zich instellen op een counterende tegenstander. “Daaruit kunnen ze scoren. Dat deden ze thuis drie keer tegen Real Madrid en uit vier keer tegen Borussia Dortmund”, stelt de aanvaller van Napoli, die toch denkt dat Ajax de volgende ronde zal halen. “Uiteindelijk heeft Ajax meer kwaliteit. Dat ze eerst uit spelen, zie ik ook als een voordeel. Elke Ajacied denkt aanvallend. De ploeg speelt met plezier en wil het publiek vermaken. Dat zie ik ook liever beloond worden dan ploegen die rond hun eigen strafschopgebied blijven hangen.”