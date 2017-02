Onrust na vertrek Rangers-manager: ‘Wij hebben niet ons ontslag ingediend’

Het is momenteel onrustig bij Rangers FC. De Schotse topclub, sinds dit jaar weer terug op het hoogste niveau, zag manager Mark Warburton, assistent David Weir en hoofd scouting Frank McParland afgelopen week vertrekken. Volgens the Gers bood het drietal hun ontslag aan, terwijl Warburton beweert dat ze door Rangers de laan uitgestuurd zijn.

“Er is de afgelopen dagen veel gezegd en geschreven over ons vertrek bij Rangers FC. Om juridische redenen kunnen we momenteel niet tot in detail ons verhaal doen. Gezien het feit dat de club met een uitgebreide verklaring is gekomen, achten wij het echter relevant te melden dat wij niet zelf ons ontslag hebben ingediend”, stelt Warburton in een statement van trainersvakbond League Managers Association. Rangers stelt in een verklaring op de website juist het tegenovergestelde.

De zaak zou volgens Schotse media aan het rollen zijn gebracht door interesse van Nottingham Forest. Het drietal wilde ontslag nemen om vervolgens bij de club uit de Championship aan de slag te gaan. Nottingham Forest koos er echter voor om interim-trainer Gary Brazil tot het einde van het seizoen aan te stellen. Daarop zou Warburton toch verder willen als trainer van Rangers, maar de club had zijn beslissing al genomen. In de Schotse Premier League staan the Gers een straatlengte van 27 punten achter op koploper Celtic. Als mogelijke opvolger van Warburton worden onder meer Frank de Boer en Alex McLeish genoemd.