Bosz: ‘Ajax voetbalde niet alleen mee, we waren ook gewoon beter’

Ajax overleefde zonder al te grote problemen de groepsfase van de Europa League en werd in de eerste knock-outronde gekoppeld aan het Poolse Legia Warschau. Volgens trainer Peter Bosz is het niet onterecht dat de Amsterdammers zich mogen melden in de volgende ronde van de Europa League.