Afellay houdt toekomstopties open: ‘Focus me op mijn prestaties in het veld’

Ibrahim Afellay mistte bijna heel 2016 bij Stoke City door een knieblessure. Sinds eind december is de middenvelder terug bij the Potters, waar zijn contract aan het einde van het seizoen afloopt. Of Afellay zijn verblijf in Stoke gaat verlengen, weet hij voorlopig nog niet.

“Er is geen nieuws. Dit soort vragen kan je beter aan mijn zaakwaarnemer stellen, ik focus me alleen op mijn prestaties op het veld. Dat is het enige antwoord dat ik je kan geven”, zegt Afellay tegen The Stoke Sentinel. “Stoke City is natuurlijk een mooie club. Maar op dit moment kan ik verder niks zeggen.”

Sinds zijn rentree kreeg Afellay driemaal een basisplaats bij Stoke City. De 53-voudig international is trots dat hij zich opnieuw heeft teruggevochten na een zware blessure. “Het zegt genoeg over mijn mentaliteit en wie ik ben. Ik ben blij om terug te zijn. Het is een resultaat van hard werken, veel mensen kunnen niet terugkomen van zo’n blessure.”