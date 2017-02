‘Ik moet beter worden, het verschil van Real naar Heerenveen is groot’

De verwachtingen waren groot toen Martin Ödegaard bij sc Heerenveen arriveerde. De Friese machine draait na de winterstop echter wat moeizamer en de resultaten vallen de laatste weken tegen. Het Noorse talent moet nog zijn draai weten te vinden in het elftal van Jürgen Streppel.

Sinds zijn komst naar Heerenveen mocht de middenvelder vier keer aan de aftrap verschijnen. In die wedstrijden lukte het Ödegaard nog niet om het verschil te maken. “Het is een proces. Ik ben nieuw in de ploeg en ik moet beter worden. Natuurlijk is het verschil van Real Madrid naar Heerenveen groot. Ik ben me nu aan het settelen, ik woon nog in een hotel en hoop een appartement te vinden”, zegt de Noor tegen Voetbal International.

“Over mijn eigen prestaties ben ik tot nu toe wel tevreden, alleen is het jammer dat de resultaten van het team niet goed zijn”, gaat Ödegaard verder. In de eerste wedstrijden posteerde Streppel hem op het middenveld, maar afgelopen weekeinde in de wedstrijd tegen AZ speelde hij een fase als buitenspeler. “Zelf vind ik het niet vervelend daar te spelen. Ik voel me op de flank even comfortabel als op 10, dus dat kan best.”