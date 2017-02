Conte krijgt afwijzing van oude bekende: ‘Geen reden om Bayern te verlaten’

Antonio Conte en Arturo Vidal werkten eerder samen bij Juventus. De Italiaanse oefenmeester zou een tweede samenwerking met de Chileen wel zien zitten en heeft veel geld over voor de middenvelder. Het lijkt er echter niet op dat het van een hereniging gaat komen, want Vidal denkt niet aan een vertrek uit München.

“Het zijn geruchten die snel ontstaan. Ik heb jaren onder Conte gespeeld bij Juventus en we hebben daar veel successen meegemaakt”, zegt Vidal tegen BILD. “Maar er is voor mij geen reden om Bayern te verlaten. Ik draag het shirt met trots. Ik voel me gelukkig hier, mijn vrouw en kinderen ook. Voorlopig heb ik nog een aantal doelen bij Bayern.”

Eén van die doelen is het winnen van de Champions League. De eerste horde die Bayern München moet nemen om die prijs te winnen, is Arsenal in de achtste finale. “We hebben tegen Arsenal niet één strijder nodig, maar elf strijders. In die wedstrijden moeten we laten zien dat we bij de beste teams ter wereld horen en dat we de Champions League willen winnen. Aan het einde van de rit wil ik met die beker in mijn handen staan.”