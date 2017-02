‘Ik heb nooit gezegd dat ik naar Barça wil, ik wil hier prijzen winnen’

Marco Verratti speelde dinsdagavond een belangrijke rol op het Paris Saint-Germain-middenveld in de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Barcelona. De Italiaan werd in het verleden veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar Catalonië, maar is zelf niet bezig met een vertrek uit de Franse hoofdstad