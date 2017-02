‘Meer dan ooit voel ik dat ik het DNA van Ajax moet waarborgen’

In een jaar tijd is Ajax twee clublegendes kwijtgeraakt, na het overlijden van Johan Cruijff en Piet Keizer. Door de dood van de iconen realiseert Dennis Bergkamp zich hoe belangrijk het is om het DNA van Ajax te beschermen. "Het is aan ons om de nieuwe Johan en de nieuwe Piet op te leiden. Zodat Ajax altijd Ajax zal blijven."

Bergkamp ontfermt zich namens het Technisch Hart over de doorstroom vanuit de jeugdopleiding naar het eerste elftal. Bovendien traint hij de aanvallers van de A-selectie. De oud-topvoetballer zegt zijn bagage te willen overdragen. "Meer dan ooit voel ik dat ik een van de mensen ben die het DNA van Ajax moet waarborgen", vertelt Bergkamp aan Voetbal International. "Want er vallen steeds meer mensen weg die precies wisten wat dat inhoudt."

"Hoe goed het ook ging met Ajax, Johan en Piet hadden altijd punten van kritiek en verbetering", weet de assistent van Peter Bosz. "Sommige mensen vonden dat gezeur van mannen die het altijd beter dachten te weten. Voor mij is het andersom: met hun kritische inslag hadden Johan en Piet de mentaliteit die nodig is om het vereiste niveau te halen."