AZ-aankoop staat voor debuut: ‘Iedere Noor wil naar de Premier League’

Jonas Svensson debuteert donderdag tegen Olympique Lyon mogelijk in het shirt van AZ, als vervanger van de geschorste Mattias Johansson. Hoewel de winteraankoop nog geen minuut heeft gemaakt in Nederland, droomt hij nu al van een volgende stap. "Iedere Noorse speler wil naar de Premier League, maar ik wil kleine stappen zetten", geeft hij aan.

De van Rosenborg BK overgekomen vleugelverdediger neemt een voorbeeld aan Markus Henriksen, die AZ afgelopen zomer verliet voor Hull City. Ze kennen elkaar van het Noors elftal. "Ik heb van Markus veel goede dingen gehoord over AZ, dus ik zie dit als een veilige stap", verklaart Svensson in het Noordhollands Dagblad. "Het is een stabiele club, waar ik me meteen welkom voelde."

Met AZ kiest de 23-jarige international niet enkel voor het sportieve, geeft hij toe. "Markus heeft hier een geweldige tijd gehad, ook buiten het veld. In eerste instantie kom ik hier natuurlijk om te voetballen, maar er is ook nog een leven ernaast", weet Svensson. "Dat moet ook goed zijn.’’