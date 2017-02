Basisklant Ajax zinde op transfer: ‘Toen Bosz kwam, veranderde het niet’

André Onana wilde afgelopen zomer vertrekken bij Ajax. Na de komst van Tim Krul leek de doelman opnieuw veroordeeld tot een seizoen op de bank, maar Krul bleek niet wedstrijdfit en Onana won uiteindelijk de concurrentiestrijd. Edwin van der Sar moest de Kameroener ervan overtuigen om geduldig te zijn.

"Toen Peter Bosz kwam en de situatie niet veranderde, wilde ik niet meer wachten. Het was beter dat ik zou vertrekken", blikt Onana woensdag terug in gesprek met De Telegraaf. "Edwin zei dat ik pas twintig, nog een kind was en dat ik geduld moest hebben. Twintig is niks voor een keeper."

Inmiddels is Onana niet meer weg te denken uit de basisopstelling van Bosz. "Nu speel ik en denk ik dat het goed is om me nog een aantal jaren bij Ajax te ontwikkelen", blikt de jonge keeper alvast vooruit. "In januari heeft Marc Overmars bij mijn manager aangegeven dat Ajax met me door wil."