Kinderen bestoken Huntelaar met vragen: ‘Hoe kom je daar terecht?’

Klaas-Jan Huntelaar voelt zich bij Schalke 04 uitstekend op zijn plek. De aanvaller werd de afgelopen transferperiodes in verband gebracht met Galatasaray en Besiktas, terwijl hij een lucratief aanbod uit China afwees. Voor Huntelaar, die over een aflopend contract beschikt, is er geen reden om Gelsenkirchen te verlaten.

"Ik had ergens anders veel meer geld kunnen verdienen", beaamt de Nederlander in gesprek met BILD. "Maar mijn gezin en ik hebben ons bij Schalke altijd goed gevoeld. Mijn kinderen zeggen later voor Schalke te willen spelen. Ze vragen me alsmaar hoe je daar terechtkomt."

Huntelaar noemt Schalke een 'superclub'. "Iedere uitwedstrijd lijkt wel een thuiswedstrijd. De liefde die ik heb gekregen van de supporters is ongelooflijk. Daarom heb ik al zo lang een toptijd bij Schalke. Als ik Schalke verlaat, wil ik dat het liefst doen met een prijs op zak." Die Knappen, nummer elf in de Bundesliga, zijn nog vertegenwoordigd in de Europa League en de DFB-Pokal.