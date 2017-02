‘Waar kan ik heen? Barcelona heeft die drie al en Real is onmogelijk’

Antoine Griezmann wordt de afgelopen maanden steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een vertrek bij Atlético Madrid en Manchester United zou bijvoorbeeld bereid zijn om het transferrecord te breken voor de Fransman. De aanvaller begint zelf ook voorzichtig te denken aan een vertrek bij los Colchoneros, al weet hij niet precies welke competitie zijn voorkeur heeft.

“Toen ik bij Real Sociedad speelde, kreeg ik op een gegeven moment het gevoel dat ik moest vertrekken. Ik weet niet precies waar dat verlangen toen vandaan kwam”, vertelt hij in gesprek met RMC. “Wie weet hoe dit seizoen af zal lopen. Als het niet goed eindigt, stel ik mijzelf misschien die vraag. Maar op dit moment is het niet relevant.”

“Daarnaast vraag ik me af waar ik heen zou kunnen gaan. In Spanje heb je Barcelona en Real Madrid. Barcelona heeft die drie al voorin lopen en Real is onmogelijk vanwege de club waar ik nu zit. Volgens mij hebben zij een pact geen spelers van elkaar over te nemen”, gaat Griezmann verder. “De Bundesliga spreekt me niet echt aan, Frankrijk op dit moment ook niet. En bij Engeland heb ik twijfels vanwege mijn privéleven. De regen, het slechte weer, ik wil me buiten goed voelen.”

“Ik vind de intensiteit van de Premier League wel mooi, ik kijk er graag naar. De scheidsrechters laten het spel lopen, de stadion zitten altijd vol. Maar als ik één competitie zou moeten kiezen, is het LaLiga. Die past het beste bij mijn spel.”