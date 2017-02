Tuchel haalt ster naar de kant: ‘Zijn lichaamstaal wees niet op verbetering’

Borussia Dortmund kreeg dinsdagavond voldoende kansen bij Benfica, maar verliet Portugal met een 1-0 nederlaag. Pierre-Emerick Aubameyang schoot huizenhoog over bij een één-op-één-mogelijkheid, miste een strafschop en werd vervolgens gewisseld. Trainer Thomas Tuchel is teleurgesteld door het optreden van zijn sterspeler.

"Aubameyang is niet volledig fit na de Afrika Cup. Zijn lichaamstaal wees er niet op dat hij beter zou gaan spelen, na het missen van de penalty. Volgens mij had hij geen problemen met de wissel", vertelt de oefenmeester in de Duitse media. Tuchel beseft dat de 1-0 nederlaag de zaak 'heel ingewikkeld' maakt, maar deelt toch complimenten uit aan zijn ploeg.

"Ik ben trots op ons spel. We hebben ons goed gepresenteerd. We speelden niet goed, maar buitengewoon. Alleen in voetbal is het mogelijk om zó goed te spelen en toch te verliezen", aldus Tuchel, die bijval krijgt van André Schürrle. "Ik vond ons beter, zeker in de eerste helft. We hadden de betere kansen. Vooral door de strafschop hadden we moeten winnen. In de return zullen we aantonen dat we duidelijk beter zijn."

Deze foto zegt alles over de avond van Pierre-Emerick Aubameyang. #aubameyang #dortmund #bvb #bendor Een bericht gedeeld door Voetbalzone (@instavoetbalzone) op 14 Feb 2017 om 2:14 PST