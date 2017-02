Feyenoord beschermde Kramer ‘met verhalen over diarree’

Met een voorsprong van vijf punten op achtervolger Ajax is Feyenoord met nog twaalf wedstrijden te gaan titelfavoriet. De laatste keer dat de Rotterdammers kampioen werden, was in 1999. Op weg naar de eerste landstitel van deze eeuw, begint het een beetje te rommelen in de selectie van trainer Giovanni van Bronckhorst. Dirk Kuyt is ontevreden en Michiel Kramer is uit de selectie gezet. Pierre van Hooijdonk merkt dat de titelstress begint op te komen.

Van Bronckhorst koos afgelopen weekend voor Jens Toornstra tegen FC Groningen in plaats van Kuyt. “Hoe begrijpelijk de frustratie van Dirk daarover ook is, het was niet handig dat hij zichzelf na afloop zo duidelijk uitsprak”, schijft Van Hooijdonk in zijn column voor Voetbal International. “In het huidige medialandschap ettert zoiets de hele week door en trainer Giovanni van Bronckhorst kan dit soort toestanden missen als kiespijn.”

Waar de oud-international nog enig begrip kan opbrengen voor de uitspraken van Kuyt, heef hij geen goed woord over voor Kramer, die al voor de derde keer dit seizoen weigerde mee te trainen. “De eerste twee keer heeft Feyenoord hem nog beschermd, met verhalen over diarree of andere dekmantels. Maar nu is het mooi geweest.”

Kramer weigerde te trainen na het duel met Groningen, omdat Kuyt dat niet hoefde. “Het is lachwekkend dat Kramer zichzelf durft te meten met Kuyt”, schrijft Van Hooijdonk. “Feyenoord heeft Kramer nu een week uit de selectie gezet, maar daarmee verander je zijn persoonlijkheid niet. Ik zou hem helemáál niet meer gebruiken."