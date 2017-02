Huntelaar verzekert: ‘Mijn tijd bij Schalke 04 is nog niet verstreken’

Klaas-Jan Huntelaar maakte zaterdag in de blessuretijd van de wedstrijd tegen Hertha BSC (2-0 zege) zijn rentree in de Bundesliga. De spits van Schalke 04 kwam voor het eerst sinds 23 oktober 2016 weer in actie in de competitie: een hardnekkige knieblessure hield Huntelaar maandenlang buitenspel. Hij is erop gebrand zich weer te bewijzen bij Schalke.

"Ik wil iedereen laten zien dat ik de beste spits ben, als ik de kans krijg", klinkt het strijdvaardig uit de mond van de Nederlander. "Daarom heb ik veel werk verzet na mijn blessure. Ik ben weer fit en binnenkort ben ik weer op honderd procent. Mijn tijd bij Schalke is nog niet verstreken." Huntelaar denkt geen problemen te zullen ondervinden met de nieuwe speelstijl in Gelsenkirchen.

"We voerden in het najaar een tactische wijziging door, na vijf nederlagen op rij. We hanteren nu veel snelle tegenaanvallen", legt hij uit aan BILD. "We spelen op dezelfde manier als tijdens de 4-3 overwinning op Real Madrid in 2015. In die wedstrijd scoorde ik twee keer. Op het hoogste niveau ging het goed, dus waarom zou de speelwijze mij ook niet passen?"

Huntelaar beschikt over een aflopend contract bij de nummer elf van de Bundesliga. Als hij in de helft van alle competitieduels in actie komt, wordt die verbintenis automatisch met een jaar verlengd. Het gaat dan om zeventien wedstrijden; op dit moment staat hij op acht. "Daar moeten we het nu niet over hebben. Ik wil me volledig richten op het voetbal", aldus Huntelaar, die nog regelmatig wordt genoemd bij Ajax.