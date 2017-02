‘Als je de bal hier geeft in plaats van daar, vermoordt Ibrahimovic je’

Christophe Galtier heeft veel bewondering voor Zlatan Ibrahimovic. De trainer van Saint-Étienne neemt het donderdagavond met zijn ploeg op tegen Manchester United en vreest de doeltreffendheid van de Zweedse spits. Galtier vergelijkt Ibrahimovic qua persoonlijkheid met Éric Cantona, met wie de oefenmeester goed bevriend is.

Galtier en Cantona groeiden samen op in Marseille, gingen naar dezelfde school en wonnen in 1988 samen het EK met Frankrijk Onder-21. "Ik houd van zulke spelers. Ze zijn heel sterk. Als ik naar Ibrahimovic kijk, zie ik Éric Cantona. Ik zie een heel grote persoonlijkheid", vertelt Galtier enkele dagen voor de wedstrijd op Old Trafford. "Hij kan op slag boos zijn, beginnen te schelden en daarna toegeven dat hij dat zei. Maar bovenal is het een fantastische speler."

"Hij scoort aan de lopende band", voegt de trainer van de nummer vijf van Frankrijk daaraan toe in gesprek met The Daily Telegraph. "Velen voorspelden dat hij het moeilijk zou krijgen in Engeland, maar hij heeft er al twintig in liggen. Hij is een fantastische professional en een goed voorbeeld. Ik denk dat Manchester United hem daarom binnenhaalde. Ik heb wat vrienden in Parijs en zij zeiden continu tegen me: 'Als je de bal hier geeft, in plaats van daar, vermoordt hij je'. Maar voor jonge spelers is dat belangrijk."