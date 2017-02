‘4-0 winnen van het allerbeste, met de beste speler, is bijna onmogelijk’

Paris Saint-Germain staat met anderhalf been in de kwartfinale van de Champions League. Na de 4-0 nederlaag in Parijs wacht tegenstander Barcelona een schier onmogelijke klus, maar voorzitter Nasser Al-Khelaïfi van PSG rekent zich nog niet rijk. De preses verwacht een zware terugwedstrijd.

"Dit was de eerste helft, maar er staat nog een tweede helft te wachten. We moeten nog 95 minuten voetballen en die gaan veel moeilijker worden. Daar moeten we klaar voor zijn", doceert de Qatarees. Toch overheerst de blijdschap na de sensationele stunt. Al-Khelaïfi droomt van het winnen van de Champions League met PSG en in dat kader is een dergelijke overwinning hoopgevend.

"We hoeven helemaal aan niemand een signaal te versturen. Maar het was heel belangrijk om deze wedstrijd te winnen", vertelt Al-Khelaifi aan Goal. "Het was een fantastische zege. Om met 4-0 te winnen van het allerbeste, met 's werelds beste speler in de ploeg, is heel moeilijk. Bijna onmogelijk, zelfs. We speelden fantastisch. De trainer, de spelers, de staf, de supporters: ze waren geweldig."