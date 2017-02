Kranten fileren ‘stuurloos’ Barça: ‘De keizer was naakt’

De ontluisterende 4-0 nederlaag van Barcelona op bezoek bij Paris Saint-Germain is hard aangekomen in Spanje. Niet alleen de uitslag, maar ook het machteloze spel en de rol van trainer Luis Enrique worden woensdagochtend uitgebreid belicht in de Spaanse kranten. Het vertrouwen in een wonderbaarlijke return over drie weken lijkt klein.

Het Madrileense Marca rept over 'het grootste debacle van Barcelona in de 21ste eeuw'. "Het hart is in stukken gebroken in Parijs, de stad van de liefde", verwijst het dagblad naar Valentijnsdag. "PSG overdondert dodelijk gewond Barça", kopt Mundo Deportivo. "Na de meest pijnlijke nederlaag uit het tijdperk-Luis Enrique heeft Barcelona het grootste wonder uit de clubgeschiedenis nodig. Het team van Unai Emery was superieur tegen een onherkenbare tegenstander. Barcelona speelde zonder trots, kracht of vermogen om weerstand te bieden."

Luis Enrique krijgt ervan langs in de analyse van Sport. "Barcelona lijdt schipbreuk zonder stuurman", oordeelt de Catalaanse krant. "Luis Enrique is plotsklaps gezonken. Hij richtte zijn woede op verslaggever Jordi Grau van TV3. Dat was voor een groot deel onvergeeflijk en kan verklaard worden door zijn neiging om de journalisten de schuld van al het kwaad toe te schuiven. Luis Enrique is verkeerd bezig als hij de José Mourinho-stijl kopieert en vijanden zoekt die niet bestaan."

"De enige die hij moet bekritiseren, is zichzelf. Het team speelde in Parijs zonder coach. Voor de microfoons is hij heel bedrijvig, maar op het veld verdween hij. Een wonderbaarlijke comeback over drie weken is alleen mogelijk met leiding van de zijlijn", concludeert de scribent. Volgens AS verloor Barcelona 'meer dan alleen een wedstrijd' in Parijs. Tactisch, fysiek en moreel schiet de topclub tekort, oordeelt men. "Er was geen plan, geen leiderschap, geen stijl. De keizer was naakt", verwijst de krant naar het beroemde sprookje van Hans Christian Andersen. "Sterker nog: de ploeg draagt al lange tijd enkel een lendendoek, maar slechts weinigen viel het op. In het Parc des Princes kon de hele wereld het zien."

