Barcelona-selectie is vertrouwen in Luis Enrique kwijt

Patrick Kluivert sluit de komst van Lionel Messi naar Paris Saint-Germain niet uit. “Zeg nooit nooit”, zei de directeur voetbalzaken van de Franse topclub dinsdagavond over de Argentijn, wiens contract bij Barcelona afloopt in 2018. (Le Figaro)