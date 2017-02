Frustraties lopen op bij Luis Enrique: ‘Ik wil met respect behandeld worden'

Barcelona ging dinsdagavond af in Parijs. Paris Saint-Germain was met 4-0 te sterk voor de Spaanse grootmacht. Na afloop kon trainer Luis Enrique niet anders doen dan de Fransen feliciteren en zelf in de spiegel kijken. Op de persconferentie deed hij dat dan ook, maar in de catacomben van het Parc des Princes hield hij zich niet in na een vraag van een journalist van TV3.

"Volgens mij heb jij de wedstrijd niet heel nauwlettend gevolgd", zei Luis Enrique na een vraag van de verslaggever. "We hebben van formatie gewisseld tijdens de wedstrijd en hebben er alles aan gedaan om het om te draaien. Ik accepteer alle verantwoordelijkheid, maar of ik nu win of verlies: ik wil met respect behandeld worden."

Barcelona wist het hele duel geen vuist te maken. “We waren duidelijk minder dan Paris Saint-Germain. De uitslag geeft weer wat er op het veld gebeurde”, aldus de trainer van Barcelona. “Onze tegenstander heeft ons direct vanaf het begin onder druk gezet. PSG ging beter met het balbezit om. Zij hebben spelers van wereldklasse. Vooral Ángel di María was in grootse vorm vanavond.”