Twijfels over Büttner: ‘Ik ga niet ontkennen dat er grote kanttekeningen zijn’

Vitesse deed vorige maand veel moeite om Alexander Büttner terug naar Arnhem te halen. De club slaagde daar vlak voor het sluiten van de transfermarkt in, maar vooralsnog heeft de ex-speler van onder meer Manchester United nog niet weten te overtuigen. Trainer Henk Fraser maakt zich zorgen om de fitheid van de linksback.

Zondag staat het duel met Ajax op het programma en Büttner heeft nog niet laten zien klaar te zijn voor de confrontatie met de Amsterdammers. Fraser zit met de handen in het haar, want vaste linkervleugelverdediger Arnold Kruiswijk zal er hoogstwaarschijnlijk niet bij zijn door een blessure. De talentvolle Lassana Faye is de enige optie die overblijft. "Faye is verder", laat Fraser weten tegenover De Gelderlander. "Dat is wel duidelijk. Büttner is een optie puur door zijn ervaring en zijn intrinsieke kwaliteiten. Maar ik ga niet ontkennen dat er grote kanttekeningen zijn bij zijn fitheid."

Alarmerend wil Fraser de fysieke gesteldheid van Büttner niet noemen. "Dat is aan anderen", klinkt het. "Hij heeft deze training volgehouden en dat is een hele stap. Verder moeten er nu nog niet te veel conclusies worden getrokken. We hebben nog een paar dagen."